"The Crown" auf Dänisch? TV-Serie über Margrethe II. geplant

Fans von "The Crown" können sich möglicherweise schon bald über ein dänisches Gegenstück zu der Erfolgsserie freuen. Im kommenden Jahr sollen die Dreharbeiten zu einer fiktiven Serie über das Leben der am Sonntag nach 52-jähriger Regentschaft zurückgetretenen Königin Margrethe II. entstehen, die bislang den Arbeitstitel "Af Guds nåde" ("Durch Gottes Gnade") trägt. Im Königlichen Theater in Kopenhagen befasste sich bereits ein Musical mit dem Leben der 83-Jährigen, die als kreativ und kulturbegeistert gilt. Wer Margrethe und die weiteren Charaktere verkörpern könnte, ist noch unklar. Der Thronwechsel in Dänemark | Sendebezug: | 19.01.2023 15:30 | NDR Kultur