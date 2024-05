Caspar David Friedrich mobil: Werbung für Greifswald und MV Stand: 08.05.2024 18:07 Uhr Anlässlich seines 250. Geburtstags können Besucher den berühmten Greifswalder Maler in einem begehbaren Kubus erleben. Das Landesmarketing Mecklenburg-Vorpommerns erhofft sich dadurch mehr "CDF-Touristen" im Nordosten.

von Robert Schubert

Außen auf riesigen Glasflächen sind die bekanntesten Werke Friedrichs vereint - dazu ein Sonnenuntergangs-Panorama von Greifswald. Innen erwartet die Besucher ein multimediales Gestaltungskonzept rund um den "Weltstar der Romantik". Der Kubus ist ein einzigartiges Gemeinschaftsprojekt des Pommerschen Landesmuseums in Greifswald, der Designschule Schwerin und der Rostocker Kommunikationsagentur H2f.

"Von Greifswald in die Welt"

Das Motto dieses Jubiläumsjahres nehmen die Veranstalter wörtlich und präsentieren ihn für jeweils sieben Tage an stark frequentieren Zentren großer deutscher Städte. So steht der Glaskubus von heute an in Frankfurt a.M. - mitten im Opernplatzfest. Anschließend wird er in Potsdam aufgebaut, danach können ihn Besucher in Dresden erleben. Zum Schluss auch in Hamburg zwischen den Landungsbrücken und dem Fischmarkt.

Hoffnung auf mehr MV-Besucher

Die Cube-Tour ist die Idee mehrerer Tourismusverbände, des Greifswalder Stadt- bzw. Landesmarketings MV. Caspar David Friedrich sorgte in New York und auch Hamburg für ein Ansturm auf die Museen - davon wollen die Touristiker in Mecklenburg-Vorpommern profitieren. Sie hoffen, mit der Cube-Tour durch Deutschland, das Interesse für Friedrichs Heimat zu wecken und die Besucherzahlen im Nordosten, insbesondere in der Hansestadt Greifswald, zu steigern.

