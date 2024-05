"Maxton Hall": Young-Adult-Serie zum Roman "Save Me" von Mona Kasten Stand: 09.05.2024 18:07 Uhr "Save Me", der Roman der Hamburger Bestseller-Autorin Mona Kasten, ist verfilmt worden: Heute starten die sechs Folgen der Serie "Maxton Hall" über Ruby Bell und James Beaufort bei Amazon Prime mit Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten, zum Teil gedreht in Niedersachsen.

von Patricia Batlle

Die Romantrilogie "Save Me", "Save You" und "Save Us" gehört zu den großen deutschsprachigen Belletristik-Erfolgen des letzten Jahrzehnts. Wo auch immer die Hamburger Autorin Mona Kasten damit auftritt, vorliest und Bücher signiert, ist die Schlange der Fans lang. Bei der Frankfurter Buchmesse wird in den Sparten Young-Adult und New-Adult dieses Jahr sogar wohl eine ganze Halle gewidmet.

Gedreht zum Teil auf Schloss Marienburg in Niedersachsen

Kein Wunder, dass sich der Streamingdienst Amazon Prime Video die Rechte gesichert hat, die erste Staffel von "Maxton Hall" zu verfilmen. Für den Look von England wurde zum Großteil nicht in Großbritannien gedreht - sondern in Deutschland. Etwa an 23 von insgesamt 60 Drehtagen im neugotischen Schloss Marienburg in Pattensen bei Hannover, einstige Sommerresidenz des Königs Georg V. von Hannover. In mehr als 240 Ländern und Territorien lädt die Serie mit der Zielgruppe Teenager und "Young Adult" (Junge Erwachsene) nun zum Binge-Watchen ein.

Darum geht's in "Maxton Hall": Elite-Internat in England als Vorstufe zu Oxford

Sie zeigt, wie sich die junge Ruby Bell (gespielt von Harriet Herbin-Matten, bekannt etwa von "Bibi & Tina - der Film") auf dem Elite-Internat Englands Maxton Hall schlägt, um endlich ihren Lebenstraum zu erfüllen: an der Uni in Oxford studieren zu können. Die ehrgeizige 17-Jährige will unter den gleichaltrigen Mitschüler*innen so gut wie unsichtbar bleiben und stur ihr Programm durchziehen, damit sie noch eine Empfehlung einer ihrer Lehrer an der Maxton Hall erhält. Diese braucht sie zusätzlich zu den fabelhaften Noten für die Bewerbung an der Universität Oxford. Gleich in der ersten Folge erklärt Ruby:

"Das Maxton Hall College ist nicht einfach nur eine Schule. Es ist eine der Schulen. Wer dort studiert hat, dem steht die Welt offen. Familien wie die Beauforts haben seit Generationen mehr Geld und Macht als so manches Königshaus. Und ich bin für sie unsichtbar." Dialog aus der Serie "Maxton Hall"

Doch kurz vor der Zielgeraden und vor ihrem 18. Geburtstag wird Ruby Zeugin eines Vorfalls im Büro eines Lehrers, den sie gar nicht hätte sehen dürfen. Kurz darauf ist es mit ihrer "Unsichtbarkeit" vorbei. Denn am nächsten Tag dringt der Star der Lacrosse-Mannschaft der Schule, James Beaufort, gespielt von Damian Hardung, bekannt aus "Club der roten Bänder" und "How to sell drugs online (fast)", in ihr Leben und lässt sich nicht mehr abschütteln.

James ist der attraktive Sohn eines Mode-Imperiums, Millionärssprössling, alles fliegt ihm zu. Ruby hasst ihn sofort: "James Beaufort verkörpert alles, was an der Welt der Reichen nicht stimmt. Überdimensioniertes Privileg, Arroganz und Ignoranz."

- "Was du in Suttons Büro gesehen hast, ist nie passiert."

- "Du bist ein noch größerer Arsch, als ich dachte!"

Dass sich Rubys Schweigen nicht kaufen lässt, irritert den Schüler, der Widerstand nicht gewohnt ist. Da er bei der nächsten Schulveranstaltung über die Stränge schlägt, versetzt der Schulrektor ihn weg vom Lacrosse-Team, hin zum Veranstaltungskommittee, in dem Ruby den Vorsitz hat. Ein Katz-und-Maus-Spiel beginnt. Hier folgen Roman und Serie ganz der Devise, "was sich neckt, das liebt sich".

Ein Norddeutscher spielt auch in der Serie mit: Justus Riesner stammt aus Henstedt-Ulzburg und ist in derselben Kleinstadt zur Schule gegangen, wie Autorin Mona Kasten. Er spielt Alistair Ellington, einen weiteren Athleten aus der Lacrosse-Mannschaft von Maxton Hall - und James Beauforts besten Freund.

Die Serie strotzt vor originellen Drehorten - das englische Setting ist jedenfalls ungewohnt für das deutsche Publikum - und vor interessanten Geschichtssträngen der Nebenfiguren. Vor allem haben die zwei Hauptdarsteller, wie die Zeitschrift "Entertainment Weekly" in der Onlineausgabe hervorhebt, "eine ansprechende und echte Chemie. Herbig-Matten verleiht Ruby eine sympathische Schärfe, während Hardung eine Trauer hinter dem stechenden Blick erahnen lässt, mit der er sich ein Leben außer Reichweite der väterlichen Kontrolle erträumt."

Mona Kasten über das Genre New Adult: "Geschichten sind realistisch und herzergreifend"

Die Hamburger Autorin Mona Kasten selbst erteilt nur wenige Interviews. Im Gespräch mit "Büchermenschen.de" hatsie 2018 über das Genre "New Adult" gesagt, sie möge es vor allem aus diesen Gründen: Die Personen seien in einem Alter, in dem man erwachsen werde - oder es zumindest versuche. "Sie kämpfen mit den Problemen, mit denen sich fast jeder zwischen 15 und 30 Jahren rumschlägt. Die Geschichten sind realistisch und herzergreifend. Genau das ist es, was mich seit Jahren an dem Genre begeistert."

Dieses Thema im Programm: N-JOY | Die N-JOY Morningshow | 09.05.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Spielfilm