"Herr der Ringe"-Saga wird fortgesetzt Stand: 10.05.2024 14:45 Uhr Im Jahr 2026 soll ein neuer Teil der erfolgreichen Saga in die Kinos kommen - unter neuer Regie.

Es gibt Neuigkeiten aus Mittelerde! Nach der erfolgreichen, preisgekrönten "Herr der Ringe"-Trilogie und der ebenfalls dreiteiligen "Hobbit"-Reihe gab Warner Bros. Pictures nun bekannt, die Saga fortsetzen zu wollen: Der Film mit dem derzeitigen Arbeitstitel "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" ("Herr der Ringe: Die Jagd auf Gollum") soll 2026 in die Kinos kommen.

Neue Regie-Besetzung

Neuer Film - neuer Regisseur: Die zweite große Neuigkeit ist, dass Gollum-Darsteller Andy Serkis nicht nur die Titelrolle übernehmen wird, sondern auch die Regie. Die Macher hinter den beiden bisherigen Trilogien, Peter Jackson, Fran Walsh und Philippa Boyens, sind als Produzenten mit an Bord. Andy Serkis, der in der "Planet der Affen"-Trilogie den Schimpansen Caesar spielte, gab 2018 mit dem Liebesdrama "Solange ich atme" sein Regiedebüt.

Schon dieses Jahr im Dezember soll der animierte Film "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim" des japanischen Anime-Regisseurs Kenji Kamiyama erscheinen. Er ist ein sogenanntes Prequel, das die Vorgeschichte der Saga erzählt.

Offene Rechnung mit dem "Stinker"

"Jaaa, mein Schatz", freute sich Serkis in einer Pressemitteilung. "Es ist wieder einmal an der Zeit, mich mit meinen lieben Freunden, den außergewöhnlichen und unvergleichlichen Wächtern von Mittelerde, Peter, Fran und Philippa, ins Unbekannte zu wagen", sagte der Schauspieler. Auch Jackson, Walsh und Boyens freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Serkis und die gemeinsame Rückkehr in die Welt Mittelerde. Mit dem "Stinker Gollum" habe man noch eine Rechnung offen. Der britische Autor J.R.R. Tolkien ist der Schöpfer des "Herr der Ringe"-Universums.

Einer der erfolgreichsten Kinohits

Fast sechs Milliarden Dollar haben die Filme der beiden dreiteiligen Reihen ("Der Herr der Ringe" und "Der Hobbit") weltweit eingespielt. "Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs" gewann alleine elf Oscars und ist damit gemeinsam mit "Titanic" und "Ben Hur" absoluter Spitzenreiter unter den Preisträgern der begehrten Filmpreise.

"Herr der Ringe"-Schauspieler Hill gestorben

Getrübt werden die großen Neuigkeiten durch die Mitteilung, dass der Schauspieler Bernard Hill mit 79 Jahren gestorben ist. Als Théoden, König von Rohan, führte er seine Mitstreiter in "Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs" mit einem gellenden Schrei in die Schlacht. Auch aus "Titatic" kennt man ihn: als Kapitän Edward Smith, der mit seinem Schiff untergeht.

