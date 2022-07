Stand: 31.07.2022 15:42 Uhr Syrischstämmiger Autor Jad Turjman tödlich verunglückt

Der aus Syrien stammende Schriftsteller und Comedian Jad Turjman ist in Bayern tödlich verunglückt, das berichtete der österreichische Residenz Verlag. Turjman sei beim Bergsteigen verunglückt. Er kam nach Informationen der Polizei am Freitagabend im Berchtesgadener Land vom Weg ab und stürzte eine Felswand hinab. Eine Freundin benachrichtigte die Bergretter. Der Autor lebte seit 2015 in Salzburg und hatte die österreichische Staatsbürgerschaft. Turjman hatte seine Flucht in einem Buch verarbeitet, das 2019 im Residenz Verlag erschien.