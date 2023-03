Stand: 01.03.2023 12:45 Uhr Strafanzeige gegen Hamburger Autorin Sabine Mertens

Die Polizei Hamburg hat aufgrund einer Strafanzeige wegen Beleidigung Ermittlungen gegen die Autorin Sabine Mertens aufgenommen. Das berichtet das "Hamburger Abendblatt". Die Initiatorin der Volksinitiative "Schluss mit Gendersprache in Verwaltung und Bildung" hatte bei der Anmeldung der Initiative Gendersprache als PR-Maßnahme der LGBTQ-Bewegung bezeichnet und davon gesprochen, dass sich "normalerweise Männer und Frauen zum anderen Geschlecht hingezogen" fühlen."Wenn wir jetzt alle schwul, lesbisch oder trans werden sollen, ist die Evolution zu Ende", so Mertens. Grüne, FDP, Linke und SPD bezeichneten die Aussagen Mertens als homophob. Am 13. Februar sei daraufhin eine Strafanzeige bei der Polizei eingegangen.

| Sendebezug: | 01.03.2023 06:30 | NDR Kultur