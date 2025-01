Stand: 03.01.2025 11:33 Uhr Scorpions-Drummer Dee wochenlang im Krankenhaus

Scorpions-Schlagzeuger Mikkey Dee hat nach eigenen Worten die Weihnachtsfeiertage im Krankenhaus verbracht. Der 61 Jahre alte Schwede berichtete bei Facebook von einer "schweren Blutvergiftung", wegen der er insgesamt drei Wochen in einer Klinik gewesen und mehrfach operiert worden sei. "Aber jetzt bin ich zu Hause und kämpfe gegen diese verdammten Bakterien", schrieb Dee weiter. Er arbeite daran, bald wieder auf dem Drum-Hocker zu sitzen. Die Hannoveraner Rockband Scorpions feiert am 5. Juli in der Arena am Maschsee ihr 60-jähriges Bestehen. | Sendebezug: 03.01.2025 11:10 | NDR Kultur