Stand: 12.03.2024 12:19 Uhr Schriftsteller Nils Mohl gewinnt James Krüss Preis 2024

Der James Krüss Preis für internationale Kinder- und Jugendliteratur 2024 geht an den Hamburger Schriftsteller Nils Mohl. Mohl erzähle in vielen seiner Jugendromane auf unnachahmliche Weise von den Schwierigkeiten und dem Chaos des Erwachsenwerdens, hieß es in der Jurybegründung. Mohl schaue wie der Namensgeber des Preises, James Krüss, unverstellt auf die Herausforderungen von Kindern und Jugendlichen in ihrer Zeit und teile ebenfalls mit Krüss den Sinn für das meisterhafte Spiel mit Sprache. Der Hamburger Autor finde einen unverwechselbaren, oft melancholisch gestimmten Sound, der in der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur seinesgleichen suche. | Sendebezug: | 12.03.2024 12:30 | NDR Kultur