Die Stadtkirche Neustrelitz: Eine Grüneberg-Orgel Stand: 18.12.2023 18:24 Uhr In der Stadtkirche Neustrelitz steht die größte Grüneberg-Orgel Mecklenburg-Vorpommerns und zugleich eine der bedeutendsten romantischen Orgeln des Bundeslandes.

Wer an der Orgel in der Neustrelitzer Stadtkirche spielt, schaut in den Kirchenraum, denn der Spieltisch steht frei von der Orgel. Erbaut hat sie 1893 der Stettiner Orgelbauer Barnim Grüneberg. Ihre 45 Register, drei Manuale, Pedal und der daraus resultierende Klang machen die Orgel zu einem der bedeutendsten romantischen Instrumente seinesgleichen in Mecklenburg-Vorpommern.

Kurzinfo zur Orgel Adresse

Markt 12, 17235 Neustrelitz



Orgelbauer

Barnim Grüneberg



Entstehungsjahr

1893 (Romantik)



Disposition

45 Register, drei Manuale, Pedal, Kegelladen mit mechanischer Tontraktur und pneumatischer Registertraktur



Gut zu wissen

Die größte Grüneberg-Orgel Mecklenburg-Vorpommerns und zugleich eine der bedeutendsten romantischen Orgeln des Bundeslandes.

Die Orgel hat Kegelladen mit mechanischer Tontraktur, außerdem eine pneumatische Registertraktur. 1979 wurde die Orgel von der Firma Sauer aus Frankfurt/Oder umfangreich umgebaut, inklusive Umdisposition und neuer Intonation. Die für das 19. Jahrhundert typischen Register wurden dabei durch neobarocke Stimmen ausgetauscht. Zwischen 2001 bis 2005 wurde die Orgel in mehreren Abschnitten von den Orgelbaufirmen Scheffler und Arnold restauriert und ein Teil rekonstruiert, dazu gehört auch die Disposition.

