Die Konzertkirche St. Marien in Neubrandenburg: Eine Schuke- und Klais-Orgel

Stand: 19.12.2023 16:17 Uhr

Lange war es nur ein Wunsch gewesen, aber 2017 wurde es schließlich Realität: In diesem Jahr bauten die Orgelbauer Karl Schuke und Johannes Klais in der Konzertkirche in Neubrandenburg eine Orgel ein.