St. Petri in Buxtehude: Eine Furtwängler-Orgel Stand: 22.12.2023 12:08 Uhr In der St. Petri-Kirche in Buxtehude befindet sich eine selten gut erhaltene Orgel der niedersächsischen Orgelbauerfamilie Furtwängler.

Diese Philipp-Furtwängler-Orgel wird noch regelmäßig für Konzerte genutzt und zieht sowohl lokale als auch internationale Organisten und Musikliebhaber*innen an. Sie ist ein wahrer Schatz für die Stadt Buxtehude und trägt zur kulturellen Vielfalt der Region bei. Diese Orgel ist nicht nur ein musikalisches Instrument, sondern auch ein Symbol für die handwerkliche Kunst und das künstlerische Erbe vergangener Zeiten.

Kurzinfo zur Orgel Adresse

Kirchenstraße 2, 21614 Buxtehude



Orgelbauer

Philipp Furtwängler



Entstehungsjahr und Epoche

1859 (Frühromantik)



Disposition

52 Register, 3 Manuale, 1 Pedal



Gut zu wissen

Diese Orgel ist ein selten gut erhaltenes Exemplar von Philipp Furtwängler, einer traditionsreichen niedersächsischen Orgelbauerfamilie.

Die große Orgel in St. Petri in Buxtehude ist eine der bedeutendsten norddeutschen Orgelbauten der frühen Romantik. Von sanften Flötenklängen bis hin zu kraftvollen Trompetenklängen erfüllt diese gut erhaltene Orgel den gesamten Kirchenraum. Mit insgesamt 52 Registern auf drei Manualen und einem Pedal gehört sie noch heute zu den größten der Region. Traditionelle Klangfarben erlauben eine angemessene Darstellung barocker Werke beispielsweise von Johann Sebastian Bach und die typischen Grundstimmen wie Salicional oder Violoncello empfehlen die Orgel für Werke der Romantik, von Felix Mendelssohn Bartholdy, Johannes Brahms oder anderen, und ermöglichen es dem Organisten, eine breite Palette an musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten zu nutzen.

Der Prospekt, die Vorderseite der Orgel, ist künstlerisch verziert und wirkt eher grazil, doch dahinter verbergen sich 3.300 Pfeifen aus Metall und Holz. Die größten haben eine Länge von knapp fünf Metern, die kleinsten Pfeifen sind nur etwa zwei Zentimeter groß. Die Luft, die sie zum Klingen bringt, kommt von großen Keilbälgen, die sich im Turm hinter der Orgel befinden. Noch heute kann die Orgel ohne Strom betrieben werden. 1984 wurde sie mittels einer Restaurierung durch die Firma Alfred Führer vor dem drohenden Abriss gerettet. Eine weitere Restaurierung wurde 2006/2007 durch den Orgelbauer Rowan West (Altenahr) durchgeführt, wodurch die Orgel weiterhin stabilisiert, klanglich verfeinert und optimiert werden konnte.

Gut zu wissen

Sie befindet sich in der St. Petri-Kirche, einer historischen Kirche aus dem 13. Jahrhundert, und fügt sich perfekt in das gotische Ambiente der Kirche ein - dabei wurde sie nach einem Unglück erbaut: Im Jahr 1853 vernichtet ein Turmbrand die 1701 fertiggestellte Orgel von Arp Schnitger. Doch schon sechs Jahre später stellt Philipp Furtwängler aus Elze eine neue Orgel fertig.