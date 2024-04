Musik 21 Niedersachsen schreibt Kompositionswettbewerb aus Stand: 16.04.2024 16:27 Uhr Noch bis zum 15. Mai 2024 können sich Komponist*innen aus ganz Deutschland für den Kompositionswettbewerb "Zwei Orgeln Plus" bewerben. Der Preis ist ein vergüteter Kompositionsauftrag.

Seit über zehn Jahren hat sich das "Musik 21 Festival" in Niedersachsen als feste Größe im Musikleben etabliert. Jedes Jahr liegt der Fokus auf einem neuen Thema, das in den Mittelpunkt des Festivals gerückt wird. In diesem Jahr wird das "Musik 21 Festival" unter dem Motto "ÜBERGÄNGE" vom 7. bis 10. November 2024 in Helmstedt stattfinden. Im Rahmen des Festivals schreibt Musik 21 Niedersachen (Veranstalter) einen Kompositionswettbewerb für zwei Orgeln und Ensemble aus.

Anforderungen für die Teilnahme

Noch bis zum 15. Mai 2024 können sich Komponist*innen aus ganz Deutschland per E-Mail bei Musik 21 Niedersachsen dafür bewerben. Zu den einzureichenden Unterlagen gehören zwei Partituren bestehender Kompositionen, nach Möglichkeit auch Aufnahmen davon, ein kurzer Lebenslauf und eine kurze Beschreibung des Konzeptes für ein neues Stück mit einer Verbindung zum Festivalmotto. Nach dem Einsendeschluss wählt die Jury zwei Komponist*innen aus, die jeweils einen mit 2.000 Euro vergüteten Auftrag für die Komposition eines etwa zehnminütigen Werkes erhalten. Die Werke sollen zur Eröffnung des Festivals in der Klosterkirche St. Marienberg in Helmstedt erklingen.

Neue Werke für zwei Orgeln und Ensemble

Die Besetzung der ausgeschriebenen Werke umfasst die beiden Orgeln der Klosterkirche: eine neobarocke Führer-Orgel von 1973 im Altarraum sowie die romantische Fürtwängler-und-Hammer-Orgel auf der Westempore. Zusätzlich zu den Orgeln soll die Komposition auch ein Ensemble integrieren.

