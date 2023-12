Die Elbphilharmonie in Hamburg: Eine Klais-Orgel Stand: 17.12.2023 23:40 Uhr Die 4.765 Pfeifen und die 69 Register machen die Orgel der Elbphilharmonie klanglich zu etwas sehr Besonderem.

Ihre Merkmale sind beeindruckend: 15 mal 15 Meter ist die Orgel in der Elbphilharmonie groß und wiegt insgesamt stolze 25 Tonnen. Die Orgelbauwerkstatt Johannes Klais aus Bonn hat das imposante Instrument 2017 in dem Konzerthaus an der Elbe fertiggestellt.

Kurzinfo zur Orgel Adresse

Platz der Deutschen Einheit 4, 20457 Hamburg



Orgelbauer

Philipp Klais



Entstehungsjahr

2017



Disposition

69 Register, 4.765 Pfeifen, zwei Spieltische



Gut zu wissen

Die lettische Konzertorganistin Iveta Apkalna ist Titularorganistin der Orgel in der Elbphilharmonie

Die Orgel hat insgesamt 4.765 Pfeifen, von denen 380 aus Holz sind, die restlichen sind Zinnlegierungen. Die längste Pfeife ist ganze zehn Meter hoch, die kürzeste misst gerade mal elf Millimeter. Diese Tatsache, ebenso wie die 69 Register, tragen zu einer besonderen klanglichen Vielfalt der Orgel bei. Die dynamische und akustische Bandbreite ist besonders auf die Musik des 19. und 20. Jahrhunderts sowie die zeitgenössische Orgelliteratur abgestimmt. Auch ein Fernwerk der Orgel im Deckenreflektor, das vom Publikum nur schwer zu entdecken ist, trägt zu den besonderen Klangfarben dieses Instruments bei.

VIDEO: Esa-Pekka Salonen: Sinfonia concertante für Orgel und Orchester (35 Min)

Die Orgel ist im Saal über mehrere Ränge verteilt. Von zwei verschiedenen Spieltischen aus können die vielfarbigen Klänge der Orgel angespielt werden: Der eine Spieltisch ist mechanisch und direkt mit dem Instrument verbunden. Ein zweiter, mobiler Spieltisch kann vom Orchesterpodium aus angespielt werden.

Gut zu wissen

