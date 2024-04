Stand: 19.04.2024 16:12 Uhr Schauspielhaus Hamburg startet 2024/2025 mit Brecht

Mit Bertolt Brechts "Herr Puntila und sein Knecht Matti" eröffnet das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg am 19. September seine Spielzeit 2024/2025. In den Titelrollen stehen Joachim Meyerhoff und Kristof Van Boven zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne. Von den acht Premieren im Großen Haus sind drei Uraufführungen und eine deutschsprachige Erstaufführung. Der MalerSaal wird mit neuem Konzept eröffnet, darunter zahlreiche Premieren, Lecture Performances und neue Veranstaltungsformate. | Sendebezug: 19.04.2024 | 19:30 | Hamburg Journal