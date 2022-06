Stand: 13.06.2022 13:12 Uhr Schauspieler Peter Reusse im Alter von 81 Jahren gestorben

Der Schauspieler Peter Reusse ist am Sonnabend im Alter von 81 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit gestorben, wie die "DPA" am Montag aus der Familie erfuhr. Der aus Teltow stammende Schauspieler machte in der DDR im Film und auf der Bühne Karriere. Seine erste Hauptrolle übernahm er 1965 in "Denk bloß nicht, ich heule" von Frank Vogel. Der Film über Probleme der Nachkriegsjugend in der DDR landete nach Probeaufführungen bis zur Wende im Giftschrank. In der Wendezeit engagierte sich Reusse politisch und unterstützte das Bürgerkomitee zur Aufklärung von Stasi-Verbrechen. Nach der Einheit spielte er mit Iris Berben, Nadja Tiller und Charles Aznavour.