Mediathektipps: "Die Zweiflers", "Borders" und "ABBA" Stand: 04.05.2024 10:41 Uhr Eine Serie rund um eine jüdische Familie in Frankfurt, eine ziemlich raue Serie aus Israel und die beeindruckende Karriere der schwedischen Popgruppe ABBA stehen im Mittelpunkt der Mediathektipps.

von Anja Rosenow-Sottorf

Es wird beklemmend und nostalgisch bei den Tipps für die Mediatheken von ARD und ZDF und es wird auch vergnüglich in der sechsteiligen Dramedy-Serie "Die Zweiflers". Sie behandelt humorvoll Themen von Familie und jüdischer Identität im Hier und Jetzt.

"Die Zweiflers": vergnügliche Serie um jüdische Familie

Der jüdische Familienpatriarch Symcha Zweifler, hervorragend knorrig gespielt von Mike Burstyn, einem gefeierten Darsteller des jiddischen Theaters am Broadway, hat seine Familie zusammengetrommelt. Er hat etwas Wichtiges zu verkünden.

Ich hatte schon einige Angebote, aber diesmal wird es schwierig abzulehnen. Wir werden ausbezahlt, ich komme in den Aufsichtsrat - und fertig. Filmzitat



Symcha will das Delikatessen-Imperium, das sich die Zweiflers in Frankfurt aufgebaut haben, verkaufen. Aber Mimi, seine Tochter, macht da nicht mit. Sie arbeitet seit 40 Jahren im Geschäft. Da ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen! "Die Zweiflers" ist eine äußerst vergnüglich anzuschauende Serie rund um die Familie Zweifler und ihren Kampf um die Zukunft des Familiengeschäfts und die eigene jüdische Identität. Dabei wird auch noch ein streng gehütetes Familiengeheimnis gelüftet. Herrlich authentisch gespielt von einem großartigen Cast - unter anderen mit Aaron Altaras und Sunnyi Melles. Der Sechsteiler "Die Zweiflers" ist ein Jahr in der ARD-Mediathek zu sehen.

"Borders": beklemmende israelische Serie

Avi hat seine Mutter verloren, ist nach mehreren Schlägereien von der Schule geflogen und jobbt jetzt im Kiosk seines Vaters. Sein Leben in einem Vorort von Tel Aviv ist aus den Fugen geraten. Als dann auch noch sein Motorrad von Arabern geklaut wird, explodiert er. Er will es zurück.

Sag Bescheid, sobald du mein Moped siehst.

Ist es das?

Keine Ahnung, scheiß drauf. Wir nehmen das, was da ist.

Okay, fahr los, wenn sie Stress machen, überfährst du sie.

Die Sache endet in einer wilden Schlägerei. Avi ahnt nicht, dass er sich mit einem mächtigen arabischen Clan angelegt hat.

Es ist 'n Riesenbockmist, was hast du dir dabei gedacht?

Von allen Arabern suchst du dir ausgerechnet Abu Faris aus?

Wir sind am Arsch.

Wenn irgendeiner meinen Sohn anfasst!

Salomon, wir verhandeln das. Filmzitat

Ein privates Schiedsgericht fällt ein Urteil in der Angelegenheit. Avi soll Geld an die Araber zahlen, dann sei die Sache aus der Welt. Aber Avi sinnt auf Rache.

"Borders" ist eine beklemmende israelische Serie, in der Avi sehr bald nicht mehr weiß, auf welcher Seite er eigentlich steht - bis Mai 2025 in der ZDF Mediathek.

"ABBA - Die ganze Geschichte" über die großartige Karriere der Band

Ob "Waterloo", "Money, Money, Money", oder "Dancing Queen", die Liste der großen Hits von ABBA ist lang. Sie sind legendär, sie sind Kult. Vor 50 Jahren startete für die Popgruppe eine großartige Karriere: beim ESC, dem Eurovision Song Contest.

Mit der Dokumentation würdigt das Erste das Quartett aus Schweden, beschreibt Aufstieg und Ruhm der Sängerinnen und Sänger Agneta, Anni-Frid, Benny und Björn.

"ABBA - Die ganze Geschichte" - die Dokumentation ist in der ARD-Mediathek zu sehen.

