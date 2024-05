"Player of Ibiza": Mockumentary-Serie auf der Messe OMR in Hamburg Stand: 07.05.2024 16:35 Uhr Die fünftteilige Comedy Mockumentary startet am Freitag in der ARD Mediathek: Reality-TV-Show auf Ibiza goes Feminismus-Bootcamp in Buchholz in der Nordheide. Heute sind die Macher bei der Hamburger Messe OMR.

Linear läuft die Serie am 10. Mai ab 23 Uhr auf ONE, am 19. Juni ab 23:30 Uhr im NDR Fernsehen. Die Macher von "Die Discounter" legen am Freitag los mit der fünfteiligen Mini-Serie "Player of Ibiza"- exklusiv für die ARD Mediathek. Eine Comedy-Serie im Mockumentary-Style über Reality-TV, Sexismus und fragile männliche Egos. Die Serie wurde in Rosengarten (Hamburg) gedreht.

Die "Kleinen Brüder" jetzt live bei der Hamburger Digitalmesse OMR

Wie passt "Player of Ibiza" in die ARD Mediathek? Was hat die Macher von "Die Discounter" zu der Serie inspiriert? Darüber sprechen die "Kleinen Brüder" Bruno Alexander, Oskar Belton, Emil Belton mit Ina Kersten (Pyjama Pictures) und Maxi Droste (ARD Mediathek) auf der Hamburger Messe OMR auf der ARD Stage: Von 16.30 bis 17 Uhr sind sie live im Interview zu hören.

Zum Inhalt der Serie: Sexistische Kandidaten im Feminismus-Bootcamp

In dem Reality-TV-Format "Player of Ibiza" messen sich normalerweise fünf Männer "saufend und kotzend miteinander", um am Ende ein Date mit der "Queen" zu gewinnen. Doch Redakteur Arne hat 2024 für die 10. Jubiläumsstaffel eine bessere Idee: Die Feminismus-Edition soll die Quoten rauf- und die Kosten runterbringen. Diesmal geht es nicht nach Ibiza, sondern nach Buchholz in Niedersachsen. Regisseurin Amelie muss die sexistischen Kandidaten durch ein Feminismus-Bootcamp jagen - sonst gibt's keine Beförderung.

Mit Kamerafrau Toni und Moderatorin Shirin dreht sie widerwillig die Sonderedition, lässt die Kandidaten aber im Unklaren über das neue Konzept. Wie in jeder Reality-Show gibt es Challenges, Freund- und Feindschaften zwischen den Kandidaten sowie Zoff hinter den Kulissen. Wie lange lassen sich die Jungs hinters Licht führen?

Mit dabei sind: Rich-Kid Anthony (Emil Belton), Rapper Marvin (Charles Booz Jakob), Pumper Tim (Bruno Alexander), Incel Jeppe (Sammy Scheuritzel) und Selfmade-Men Abdel (Arman Kashani). Die fünf merken schnell, dass Ibiza dieses Jahr ausfällt, als sie Regisseurin Amelie (Larissa Sirah Herden), Kamerafrau Toni (Paula Goos) und Moderatorin Shirin (Altine Emini) vor der Player-Villa im norddeutschen Buchholz treffen. Nach der Zimmerverteilung steht auch schon die erste Challenge mit Moderatorin Shirin an, aber auch die stellt komische Fragen. In dieser Staffel ist eben alles anders.

Sendetermine der fünf Folgen bei ONE und im NDR Fernsehen 10. Mai ab 23 Uhr auf ONE ,

ab auf , 19. Juni ab 23:30 Uhr im NDR Fernsehen (zum Auftakt der Nordlichter-Staffel)

Player of Ibiza - Infos Länge: 5 x 25 Minuten

Drehorte: Rosengarten, Hamburg

Regie: Bruno Alexander, Oskar Belton, Emil Belton

Buch: Ellen Holthaus, Miriam Suad Bühler, Bruno Alexander, Emil Belton, Oskar Belton

Idee: Ina-Christina Kersten

Redaktion Sabine Holtgreve

Mit: Emil Belton (Anthony), Sammy Sheuritzel (Jeppe), Arman Kashani (Abdel), Charles Booz Jakob (Marvin), Bruno Alexander (Tim), Larissa Sirah Herden (Amelie), Martin Brambach (Arne), Altine Emini (Shirin), Paula Goos (Toni)

Auftakt der Nordlichter-Staffel im NDR hatte Weltpremiere in Lille

Die Serie hatte am 16. März ihre Welturaufführung auf dem renommierten Festival "Series Mania" in Lille. 2022 haben sich die Kleinen Brüder zusammen mit den Produzent*innen Ina Kersten und Carsten Kelber (Pyjama Pictures) bei der Ausschreibung für Norddeutsche Nachwuchstalente in der NDR Reihe "Die Nordlichter" beworben. Da steckte die Serie "Die Discounter" noch in den Kinderschuhen und die drei Regisseure hatten lediglich ihr Selfmade-Format "Intimate" auf YouTube herausgebracht. Mit ihrer ansteckenden Energie, ihrer Kreativität und ihrem Humor überzeugten Team und Projekt sofort.

"Player of Ibiza" ist eine Produktion der Pyjama Pictures GmbH und Kleine Brüder GmbH - gefördert mit Mitteln der nordmedia Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH und der MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig Holstein in Koproduktion mit dem NDR.

Dieses Thema im Programm: Player of Ibiza | 19.06.2024 | 23:30 Uhr

