Wandelbarer Friseursalon: Tagsüber Frisuren, abends Konzert Stand: 07.05.2024 17:07 Uhr Gut frisiert zum Konzert: Marcus Rastetter ist seit 30 Jahren Friseur - und großer Musik-Fan. Seinen Laden in Oldenburg wandelt er daher nach Feierabend regelmäßig zum Konzertsaal.

von Catherine Grim

Sich während des Soundchecks des Künstlers neben der Bühne noch die Haare machen zu lassen, das gibt es wohl eher selten. In Oldenburg hat das Marcus Rastetter zu seinem Konzept gemacht. Der Friseurmeister ist begeisterter Musik-Fan - und räumt deshalb regelmäßig seinen Salon um, um dort Platz für Veranstaltungen zu machen. Im Familienbetrieb sozusagen, denn auch sein Bruder, seine Frau und seine Kinder helfen abends mit. Haare schneiden, bis das Konzert beginnt: Für den Oldenburger ist das die perfekte Kombination.

Kein gewöhnlicher Friseursalon

"Ich mach das Ganze jetzt seit 30 Jahren und mir macht das immer noch richtig Spaß, ich schneide super gern Haare", erzählt er. "Die Musik ist halt ein anderer Wegbegleiter, auch von Anfang an eigentlich. Ich höre super gerne Musik, ich mache super gerne Musik." Da lag es nahe, dass der Friseursalon von Marcus Rastetter kein gewöhnlicher wurde. 2007 eröffnete der Friseurmeister und Sänger einer Metal-Band seinen Laden in einer ehemaligen Schmiede.

Abends bietet Raststetter regelmäßig Veranstaltungen an. Tagsüber werden hier Haare gewaschen, geschnitten und geföhnt. "Die Idee ist eigentlich dadurch entstanden, dass wir die Bühne im Laden haben. Die sollte erst nur für Schulungen genutzt werden, also für Friseurausbildung, Weiterbildung", berichtet Rastetter. "Dann hat die örtliche Agentur 'Mit uns kann man reden' mich darauf angesprochen, ob wir nicht Lust hätten, Konzerte zu veranstalten - damals im Rahmen vom Kultursommer inside."

Singer-Songwriter John Allen aus Hamburg tritt auf

Mittlerweile läuft auch viel privat, ohne die Agentur. John Allen, Singer-Songwriter aus Hamburg, tritt schon zum dritten Mal im Salon auf. Der Laden ist bis 18 Uhr geöffnet - Haare machen beim Soundcheck: "Es ist noch mal so ein kleiner Pluspunkt, warum man gerne hier hinkommt, weil es immer irgendwie ein bisschen spannend ist und man gucken kann: Was gibt's hier sonst für Veranstaltungen, auf die man sonst vielleicht nicht so unbedingt aufmerksam werden würde - weil hier dann ein Flyer vom Konzert oder von der Comedy-Veranstaltung liegt", berichtet eine Kundin, während ihr die Haar geschnitten werden.

Die Friseursalon-Konzerte werden quasi von einem kleinen Familienbetrieb gemanagt. Meist ist es Marcus' Bruder Frank, der die Musiker in den Salon lotst. Konzert-Booking als Hobby: "Ich spreche Künstler auf Konzerten an, die ich gerne mag, wenn ich mir vorstellen kann, die könnte man bezahlen", erklärt er. "Also jetzt nicht Bruce Springsteen oder so. Ich spreche die an, die ich gerne hören mag, und komme mit denen ins Gespräch."

Die ganze Familie packt mit an

Geld verdienen wollen sie mit ihren Konzerten nicht, sagen die Brüder. 12 bis 15 solcher Abende gibt es im Jahr, vieles davon ist Comedy. Auch beim Verwandeln des Friseursalons in den Konzertsaal hilft die ganze Familie: "Den Tresen einrichten, Kasse vorbereiten, das machen dann meine Frau oder meine Tochter oder mein Sohn, die auch beim Umbau helfen und sich nachher auch um die Getränke kümmern", erzählt der Friseurmeister.

Die ersten Neugierigen kommen eine Stunde vor Konzertbeginn. 50 Karten sind im Vorverkauf weggegangen, ausgelegt ist der Raum für 100 bis 150 Menschen. Manche kennen den Friseursalon schon als Veranstaltungraum, andere sind zum ersten Mal da. "Ich hab erst überlegt: Okay, ist das jetzt wirklich hier? Weil hier ein Friseurladen ist. Aber ja, ich bin gespannt, das scheint alles zu klappen. Ich freue mich auf die Musik", erzählt ein Besucher. Auch Marcus Rastetter ist zufrieden - nach einem langen Arbeitstag zwischen Haareschneiden, Umbau und Musik.

