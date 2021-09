Premiere: "Visionen für einen Unort" im Oldenburger Amphitheater Stand: 06.09.2021 14:28 Uhr Das verwitternde Amphitheater Stedingsehre bei Oldenburg wird zu einer Kulisse für ein Theaterstück der Oldenburger Kulturetage. "Visionen für einen Unort" hat am Mittwoch Premiere - ab Donnerstag gibt es Vorstellungen für die Öffentlichkeit.

von Helgard Füchsel

Versteckt im Wald in Bookholzberg bei Oldenburg steht das große Amphitheater und daneben ein Ensemble von reetgedeckten Häusern. Die Nationalsozialisten wollten aus dieser Freilichtbühne eigentlich ein "Oberammergau des Nordens" machen. Das Amphitheater wurde 1934 eigens erbaut, um das Theaterstück "De Stedinge" von August Hinrichs aufzuführen. Ein Stück, das die Blut-und-Boden-Ideologie der Nationalsozialisten glorifiziert.

Ein Amphitheater mit toller Akustik - und Einsturzgefahr

Zwei Mädchen wedeln mit Hakenkreuzfähnchen. Eine Frau im Trachtenkleid spielt Akkordeon, denn es ist gerade hoher Besuch in der historischen Limousine angekommen. Der Gauleiter Röver in Naziuniform steigt aber nicht aus, sondern streckt den Arm zu einem unbeholfenen Hitlergruß aus dem Fenster in Richtung Filmkamera.

Das Theater beginnt mit Dreharbeiten zu einem historischen Film. Und dabei läuft einiges schief. Der komische Teil der Inszenierung spielt auf einer Straße zwischen kleinen reetgedeckten Häusern. In "Visionen für einen Unort" läuft das Publikum von Szene zu Szene. Ein Ausschnitt aus dem historischen Stück "De Stedinge" auf platt ist vor der Tribüne des Amphitheaters zu sehen. Die halbrund angeordneten Sitzflächen dürfen jetzt nicht betreten werden - Einsturzgefahr, sagt Regisseur Markus Weiß: "Auf dieser Tribüne saßen, wenn es voll war, 10.000 Leute. Wir haben hier ein paar Proben gehabt und das ist akustisch unglaublich."

Etwa 150.000 Menschen sahen das Stück "De Stedinge" bis 1937. Der Krieg zwischen Fürsten und Kirche gegen die Stedinger Bauern sollte dabei möglichst realistisch wirken. Schauspieler kamen auf echten Pferden angeritten und im Gewässer vor der Tribüne wuschen Frauen Wäsche. Mittlerweile grasen Ziegen auf der Tribüne. Die Theaterleute mussten sich bei den Eigentümern, dem Berufsförderungswerk, eine Genehmigng dafür einholen, dass sie jetzt "Visionen für einen Unort" hier spielen dürfen.

Das Publikum entscheidet mit

Das Theaterstück schaut in die Zukunft dieses Ortes, sagt der Regisseur: "Der Gedanke ist, dass die Leute mitentscheiden, was mit dieser Anlage hier passiert. Die Leute gehen nachher noch in vier verschiedene Häuser und bekommen Vorträge von Organisationen vorgestellt, die sich um eine Bearbeitung dieses Geländes beworben haben, und können dann entscheiden, welche Vision ihnen am besten gefällt. Diese Visionen haben natürlich einen kleinen Haken."

Soll der Ort ein "Museum für die deutsche Seele" werden, ein Ort für sogenannte "deutsche Leitkultur" oder ein "Zentrum für untergehende Sprachen"? Diese Visionen und die Geschichte des Ortes werden dem Publikum in den verschiedenen Bauernhäuschen präsentiert. Eine Art Kulissendorf, allerdings aus richtigen Häusern mit vier Wänden. Der Leiter der Kulturetage Bernt Wach hat das Stück initiiert. "Es wurden nicht nur Aufführungen gemacht", so Wach, "sondern das sollte auch ein Schulungszentrum für den ganzen Nordwesten sein, wo die nationalsozialistische Idee vermittelt und wo Kurse und Fortbildungen für die Bevölkerung durchgeführt wurden. Es gab noch Pläne, dass das alles noch viel größer und gewaltiger werden sollte."

Welche Gefahren liegen in nationalistischen Tendenzen?

Stedingsehre sollte ein Nationaldenkmal werden und eine NS-Gauschulungsburg. Mit Ausbruch des Krieges wurden die Pläne hinfällig. Bernt Wach fürchtet, dass nationalistische Ideen jetzt wieder erstarken: "Das finde ich sehr erschreckend. Deswegen war die Idee, nicht hier Theater zu spielen, um diese Zeit mit Gauleiter Röver und August Hinrichs wieder lebendig zu machen, sondern um den Bogen zu schlagen, was heute ist. Welche Gefahren liegen in solchen Tendenzen?" Bernt Wach wünscht sich, dass das Publikum genau darüber ins Gespräch kommt beim Theaterstück "Visionen für einen Unort".

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Matinee | 07.09.2021 | 11:20 Uhr