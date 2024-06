Stand: 19.06.2024 12:36 Uhr Pommersches Landesmuseum zeigt Werke von Hiroyuki Masuyama

Die Kabinettausstellung "Hiroyuki Masuyama. Zeitenwanderer" soll am 18. Juli im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald eröffnet werden. Zu sehen sein werden bis zum 5. Januar 2025 Fotocollagen des Japaners Hiroyuki Masuyama. Als Zeitenwanderer folge er den Wanderrouten des Romantik-Malers Caspar David Friedrich (1774-1840), hieß es vom Museum. Die Präsentation umfasse eine kleine Auswahl von Werken des Digitalkünstlers nach Gemälden Friedrichs, die Landschaften Mecklenburg-Vorpommerns zeigen, darunter der "Mönch am Meer" und die "Lebensstufen" - zwei Neuschöpfungen aus dem Jubiläumsjahr 2024. | Sendebezug: 18.06.2024 19:00 | NDR 1 Radio MV