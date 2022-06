Podcast Preis und Grimme Online Award: Doppelter Sieg für rbb-NDR-Koproduktion

Bei der gestrigen Verleihung des Deutschen Podcast Preises in Berlin wurden neben vier Publikumspreisen die besten Podcasts in sieben Kategorien von einer Fachjury der Audio- und Podcast-Branche ausgezeichnet. Neben Gewinnern wie "Drinnies" als bestes Talk-Team und Bester Independent Podcast erhielt der Podcast "Cui Bono: WTF happened to Ken Jebsen?" zwei Preise in den Kategorien Beste Journalistische Leistung sowie Beste Produktion. Die rbb-NDR-Koproduktion erhielt außerdem gestern den Grimme Online Award in der Kategorie Information.