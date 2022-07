Stand: 27.07.2022 14:03 Uhr New York: Gorgosaurus-Skelett soll für Millionen versteigert werden

Das Skelett eines Gorgosaurus soll Donnerstag in New York versteigert werden. Es ist drei Meter hoch, sieben Meter lang, 70 Millionen Jahre alt und ein Verwandter des Tyrannosaurus. Es handele sich um das erste Skelett eines solchen Dinosauriers, das je zur Versteigerung angeboten worden sei, und könne bis zu acht Millionen Dollar (rund 7,8 Millionen Euro) einbringen, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Damit wäre es das erste Skelett, das in Privatbesitz übergehen könne. Der Gorgosaurus lebte wohl vor mehr als 70 Millionen Jahren und war Wissenschaftlern zufolge deutlich kleiner als der Tyrannosaurus.