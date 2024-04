Stand: 08.04.2024 12:06 Uhr Neues Album von Mark Knopfler

Nach mehr als fünf Jahren erscheint am 12. April ein neues Album von Mark Knopfler: Auf "One Deep River" hat er ein Dutzend Lieder festgehalten. Eigentlich habe er sogar zu viele Songs gehabt, sagt der 74-Jährige. Weitere will er zu einem späteren Zeitpunkt auf einer EP veröffentlichen. Die neuen Lieder sind gewohnt unbeschwert, fast gemütlich und dabei voller Melancholie, Nostalgie und Fernweh. Sie handeln von kleinen Geschichten, wie der Arbeit auf dem Schrottplatz oder dem Eisenbahnraub von Oregon vor 100 Jahren. Er mischt Einflüsse aus Blues, Folk, Country und Rock'n'Roll mit starkem Americana-Einschlag.