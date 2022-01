NDR fördert Kultur in MV mit 740.000 Euro Stand: 19.01.2022 06:31 Uhr Der NDR fördert auch in diesem Jahr das Kulturleben in Mecklenburg-Vorpommern. Mit rund 740.000 Euro werden Musik- und Filmprojekte unterstützt.

Mit 570.000 Euro geht der größte Teil des Geldes in diesem Jahr an die Musikförderung. 40 Projekte bekommen Unterstützung, darunter "Klingendes Gut" , eine musikalische Reise durch die Gutshäuser des Landes, und die Orgelspiele MV, die im Mai an verschiedenen Orten stattfinden sollen. Wie in den Vorjahren werden auch die Festspiele MV, das Usedomer Musikfestival, der Schönberger Musiksommer und die Vineta-Festspiele gefördert.

Unterstützung für Film-Produktionen und -Festivals

Die Filmförderung des Landes bekommt außerdem insgesamt 150.000 Euro. Unter anderem werden eine Dokumentation über das Leben der Schriftstellerin Helga Schubert und die ARD Dokumentation "Kinder der Flucht" unterstützt. Außerdem ist der NDR auch wieder Partner des Filmkunstfests in Schwerin und der dokumentART Neubrandenburg. Die Fördermittel werden aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. In dem Beirat, der über das Geld entscheidet, ist das Land, der Landesrundfunkrat, der Medienausschuss und der NDR vertreten.

