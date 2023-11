NDR Kultur Promi-Panne: Raten und Bluetooth-Box gewinnen! Stand: 03.11.2023 06:00 Uhr Prominente aus der Kultur erzählen jeden Morgen bei Philipp Schmid von ihren Pannen - Sie raten, wie das Ganze ausgegangen ist! Mit der richtigen Lösung und etwas Glück können Sie bei der NDR Kultur Promi-Panne eine hochwertige Bluetooth-Box gewinnen.

Sie begeistern auf den großen Konzertbühnen dieser Welt, moderieren Fernsehsendungen oder schreiben Besteller: Prominente aus der Kultur. Bei all dem geht aber auch oft eine ganze Menge schief. Bei der NDR Kultur Promi-Panne haben uns die Stars von ihren kuriosesten Erlebnissen, Pannen und Missgeschicken erzählt.

Es geht um den kompletten Blackout vor dem voll besetzten Konzertsaal, den völlig unerwarteten Moment in der Live-Sendung oder die eine tollpatschige Bewegung, die den gesamten Auftritt vermasselt. Es sind Geschichten, über die unsere Prominenten heute lachen können, bei denen sie damals aber wohl am liebsten im Boden versunken wären.

Der Morgen bei NDR Kultur: Jeden Morgen eine neue Pannen-Geschichte

In der Zeit vom 6. bis zum 17. November stellt ihnen Moderator Philipp Schmid jeden Morgen von Montag bis Freitag eine solche Pannen-Geschichte vor - das Ende bleibt aber offen. Wir geben Ihnen dann drei Varianten vor, wie das Ganze ausgegangen sein könnte. Nur eine Lösungsmöglichkeit stimmt.

Sie haben die Antwort für das aktuelle Pannen-Rätsel? Dann schreiben Sie uns über das Formular unten auf dieser Seite! Mit etwas Glück ruft Sie Philipp Schmid am Tag nach der Vorstellung des jeweiligen Rätsels gegen 8.10 Uhr zurück (wenn das Rätsel am Freitag vorgestellt wurde, ruft er mit etwas Glück am Montag an). Wenn Sie dann die richtige Antwort parat haben, haben Sie gewonnen! Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Ihre Gewinnchance auf eine hochwertige Bluetooth-Box!

Im Aktionszeitraum vom 6. bis 17. November besteht so die Chance, von Montag bis Freitag jeweils eine Bluetooth-Box zu gewinnen. Das Gerät bietet 360-Grad-Sound und ist durch unterstützende Sprachansagen einfach zu bedienen. Mit 660 Gramm Gewicht und bis zu 13 Stunden Akkulaufzeit ist die Box außerdem das perfekte Soundsystem für unterwegs.

