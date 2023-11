Katrin Bauerfeind: Kurz vor dem großen Auftritt passierte es Stand: 09.11.2023 09:00 Uhr 2008 soll Bauerfeind die Preisverleihung der Berlinale moderieren - doch kurz vor dem Auftritt gibt es ein Problem. Erraten Sie, wie die Geschichte ausgeht? Dann machen Sie mit! Mit etwas Glück können Sie eine hochwertige Bluetooth-Box gewinnen.

Wenn kurz vor dem ganz großen Auftritt etwas ganz Unerwartetes passiert, dann kann das alle Beteiligten in großen Stress versetzen: So ist es auch Moderatorin und Schauspielerin Katrin Bauerfeind gegangen:

"2008 habe ich die Berlinale moderiert, also die Preisverleihung vom Filmfestival in Berlin. Ich habe erst ein Jahr lang moderiert, war also noch ganz klein. Ich stehe also zehn Minuten, bevor es losgeht, hinter der Bühne. Alle setzen sich schon, ich sehe Iris Berben auf dem Monitor, mein Puls steigt ordentlich. Dann bücke ich mich noch einmal runter zu meinem Schuh…"

Und was passierte dann? Hier drei Varianten - nur eine Lösungsmöglichkeit stimmt!

a) Kopf gestoßen

Katrin Bauerfeind verliert kurz das Gleichgewicht und stößt sich den Kopf an. Die entstandene Beule wird mit viel Make Up abgedeckt.

b) Anzughose gerissen

Beim Bücken reißt die hintere Naht von Bauerfeinds Hose auf. Sie wird dann im Stehen wieder zugenäht.

c) Mikrofonkabel ausgesteckt

Die Moderatorin merkt nicht, dass sich durch Bewegung das Kabel von ihrem Ansteckmikro vom Sender am Gürtel löst. Die große Show beginnt - aber niemand kann die Moderatorin hören.

Ihre Gewinnchance auf eine hochwertige Bluetooth-Box!

Sie haben die Antwort für das aktuelle Pannen-Rätsel? Dann schreiben Sie uns über das Formular unten auf dieser Seite! Mit etwas Glück ruft Sie Philipp Schmid am Freitag, 10. November, gegen 8.10 Uhr zurück. Haben Sie dann die richtige Antwort parat, gewinnen Sie eine hochwertige Bluetooth-Box. Wichtig: Für jeden Spieltag müssen Sie sich neu registrieren - entweder via Formular auf der aktuellen Rätsel-Seite oder in der NDR Kultur App. Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

