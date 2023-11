Nils Mönkemeyer: Bei Bach falsch abgebogen Stand: 08.11.2023 09:00 Uhr Der Bratschist Nils Mönkemeyer erzählt von einem Konzert mit Panne im Altenheim - können Sie erraten, wie die Geschichte ausgeht? Dann machen Sie mit! Mit etwas Glück können Sie eine hochwertige Bluetooth-Box gewinnen.

Auch Bratschist Nils Mönkemeyer hat uns eine Geschichte von einer Panne erzählt: Er hat vor ein paar Wochen ein Wohltätigkeitskonzert in einem Altenheim gegeben, bei dem ihn ein Stück von Johann Sebastian Bach ziemlich aus der Fassung gebracht hat.

Es ging konkret um ein Solo-Instrumental-Stück, das er gerade erst neu lernt. Das Konzert war eine tolle Gelegenheit, das Stück auszuprobieren. Doch mit mit Bach ist das aber immer so eine Sache, sagt Nils Mönkemeyer:

"Bach schreibt auf eine bestimmte Art. Das kennt jeder vom Nachhause-Gehen: Man geht links, rechts, dann noch einmal schräg rechts und dann ist man kurz vorm Ziel. Bei Bach ist das auch so. Ich habe dann angefangen zu spielen, und es lief eigentlich super. Dann bin ich leider aber nicht schräg rechts, sondern schräg links abgebogen. Bei dem Stück kommt der gleiche Takt mehrfach vor, das gleiche Motiv taucht insgesamt viermal auf. Jedes Mal muss man dann ein bisschen anders weiterspielen - und ich habe dann blöderweise die falsche Abzweigung genommen. Und so…"

Wie hat Nils Mönkemeyer das Stück zu Ende gebracht? Hier drei Varianten - nur eine Lösungsmöglichkeit stimmt!

a) Erst kein Ende gefunden, dann Abbruch

Nils Mönkemeyer hat einfach kein Ende gefunden, immer weiter und weiter gespielt. Bevor er irgendwann schweißgebadet abbrechen musste.

b) Nach 20 Sekunden war Schluss

Der Bratschist hat die falsche Abzweigung genommen und nach 20 Sekunden war das Stück ganz unverhofft schon wieder rum. Und er musste sich spontan ein anderes Stück einfallen lassen.

c) Bach-Mix entzückt Publikum

Die Abzweigung hat Nils Mönkemeyer zu einem ganz anderen Bach-Stück geführt. Am Ende hat er improvisiert, einen Mix aus beiden Stücken gespielt. Dafür hat er dann viel Applaus bekommen - und im Dezember kommt das Ganze auch als CD raus.

