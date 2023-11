Matthias Brodowy: "Wir haben ein Problem mit dem Klavier" Stand: 03.11.2023 06:00 Uhr Der Kabarettist erzählt von einem schwierigen Auftritt auf einer Kleinkunstbühne - können Sie erraten, wie die Geschichte ausgeht? Dann machen Sie mit! Mit etwas Glück können Sie eine hochwertige Bluetooth-Box gewinnen.

Matthias Brodowy ist als Kabarettist, Sänger und Pianist in ganz Deutschland unterwegs. Und wer viel unterwegs ist, bei dem kann auch viel schief gehen…

Bei einem Klavierkabarettisten jedenfalls ist klar, dass eines an den Auftrittsorten nicht nur vorhanden, sondern auch funktionsfähig sein muss: Ein Klavier, ein Klavier! Und damit ist Brodowy einmal das hier passiert:

"Also das Allerschlimmste war tatsächlich mal bei einem Auftritt an einer Kleinkunstbühne, die es heute nicht mehr gibt, in Mainz-Bretzenheim. Der Veranstalter stand vor der Tür. Ich kannte den noch nicht, war zum ersten Mal da. Er kam gleich auf mich zu und sagte: "Wir haben ein Problem mit dem Klavier." Diesen Satz höre ich häufiger, dass das Klavier verstimmt ist, dass mal eine Taste klemmt oder das Pedal. Aber das Problem mit dem Klavier dort war…"

Was war das Problem mit dem Klavier? Hier drei Varianten - nur eine Lösungsmöglichkeit stimmt!

a) Bein fehlt

Bei dem in die Jahre gekommenen Flügel war ein komplettes Bein abgebrochen. Stattdessen hielt ein Stapel leerer Getränkekisten das Instrument verdächtig schwankend in Position.

b) Kinder-Keyboard statt Klavier

Das Klavier stellte sich als winziges Keyboard für Kinder heraus. Der Abend wurde aber überraschend so gut, dass Brodowy bis heute regelmäßig bei einigen Nummern zum kleinen Keyboard wechselt.

c) kein Klavier da

Der Veranstalter hat überhaupt kein Klavier vor Ort. Er bittet deshalb den Klavierkabarettisten Brodowy, die Lieder doch einfach wegzulassen.

Ihre Gewinnchance auf eine hochwertige Bluetooth-Box!

Sie haben die Antwort für das aktuelle Pannen-Rätsel? Dann schreiben Sie uns über das Formular unten auf dieser Seite! Mit etwas Glück ruft Sie Philipp Schmid am Montag, 6. November, gegen 8.10 Uhr zurück. Haben Sie dann die richtige Antwort parat, gewinnen Sie eine hochwertige Bluetooth-Box. Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

