Götz Alsmann: Was hat ihn bei "Zimmer frei" aus der Bahn geworfen? Stand: 16.11.2023 09:00 Uhr Moderator Götz Alsmann erzählt von einem Erlebnis bei der Kultshow "Zimmer frei", das ihn komplett aus der Bahn geworfen hat. Erraten Sie, wie die Geschichte ausgeht? Dann machen Sie mit! Mit etwas Glück können Sie eine hochwertige Bluetooth-Box gewinnen.

Moderator und Entertainer-Urgestein Götz Alsmann hat schon viel im Showgeschäft erlebt. Für die letzte Geschichte der NDR Kultur Promi-Panne erinnert er sich an ein besonderes Erlebnis im Fernsehen:

"Das Schwierigste, was mir passiert ist, hat sich so abgespielt, dass ich in dem Moment überhaupt nicht wusste, was eigentlich passiert. Das war während einer Ausgabe von 'Zimmer frei', einer Live-Sendung, die ich früher mal zusammen mit Christine Westermann präsentiert habe. Ich war hinter der Kulisse gewesen, um irgendwas zu holen, ein Gerät für ein Spiel oder so, komme wieder nach vorne, und dann…"

…passiert etwas, das ihn offenbar ziemlich aus der Bahn wirft. Was könnte das sein? Hier drei Varianten - nur eine Lösungsmöglichkeit stimmt!

a) Sandkasten-Freundin im Publikum entdeckt

Götz Alsmann erblickt eine Sandkasten-Freundin im Publikum, die er seit fast 40 Jahren nicht mehr gesehen hat - und ist so perplex, dass er sich für den Rest der Sendung ständig verhaspelt.

b) Licht geht aus

Im gesamten Studio geht das Licht aus - und danach auch nicht wieder an. Alsmann und Christine Westermann moderieren die komplette Live-Sendung im Dunkeln weiter. Ein Stück Fernseh-Geschichte, das später für den "Deutschen Fernsehpreis" nominiert wird.

c) Kopf gestoßen

Der Entertainer stößt mit dem Kopf gegen eine Wendeltreppe, die Teil des Bühnenbildes ist, und ist die restliche Sendung über komplett neben der Spur.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 16.11.2023 | 09:40 Uhr

