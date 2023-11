Carolin Kebekus: "Leute haben mich ganz komisch angeguckt" Stand: 13.11.2023 09:00 Uhr Carolin Kebekus erzählt von einem ihrer frühen Auftritte, bei dem ein Mikroständer Probleme machte. Erraten Sie, wie die Geschichte ausgeht? Dann machen Sie mit! Mit etwas Glück können Sie eine hochwertige Bluetooth-Box gewinnen.

Die Komikerin Carolin Kebekus hat eine nach ihr benannte Show im Ersten und steht auf den großen Comedy-Bühnen des Landes. Für die NDR Kultur Promi-Panne hat sie sich an einen Auftritt am Anfang ihrer Karriere erinnert - bei dem ein höhenverstellbares Mikrofon-Stativ eine wichtige Rolle spielt:

"Ich kam halt auf die Bühne und das Mikrofon war ein bisschen zu hoch für mich eingestellt. Die Leute schätzen mich irgendwie immer größer ein, als ich bin. Ich habe es dann tiefer gestellt, dabei hat es gehakt und ich habe mir ein bisschen meinen Finger eingeklemmt. Aber es war nicht schlimm, man ist ja auf der Bühne - mit Adrenalin und so. Ich habe dann meine Nummer gespielt, aber es hat irgendwie nicht so gut funktioniert wie sonst. Die Leute haben mich ganz komisch angeguckt …"

Warum guckten die Leute so? Hier drei Varianten - nur eine Lösungsmöglichkeit stimmt!

a) Mikrostativ zu tief eingestellt

Der eingeklemmte Finger hat Carolin Kebekus so sehr aus dem Takt gebracht, dass sie das Stativ auf Hüfthöhe eingestellt hatte. Im Saal war sie deshalb kaum zu verstehen.

b) Haare im Stativ eingeklemmt

Sie hatte nicht nur ihren Finger, sondern auch ihre langen Haare im Mikrostativ eingeklemmt. Während des gesamten Auftritts war eine Haarsträhne unbemerkt mit dem Stativ verbunden.

c) Finger hat geblutet

Die Komikerin hatte sich ihren Finger derart eingeklemmt, dass er geblutet hat. Ohne es zu merken, hat sie das Blut während des Auftritts auf ihrer Kleidung und sogar in ihrem Gesicht verteilt.

Ihre Gewinnchance auf eine hochwertige Bluetooth-Box!

Sie haben die Antwort für das aktuelle Pannen-Rätsel? Dann schreiben Sie uns über das Formular unten auf dieser Seite! Mit etwas Glück ruft Sie Philipp Schmid am Dienstag, 14. November, gegen 8.10 Uhr zurück. Haben Sie dann die richtige Antwort parat, gewinnen Sie eine hochwertige Bluetooth-Box. Wichtig: Für jeden Spieltag müssen Sie sich neu registrieren - entweder via Formular auf der aktuellen Rätsel-Seite oder in der NDR Kultur App. Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Ihre Daten Vorname: * Nachname: * Straße, Hausnummer: PLZ: Wohnort: * E-Mail: * Telefonnummer, unter der Sie gegen 8.10 Uhr erreichbar sind: * Kopie Ihrer Mail erwünscht? Wenn Sie eine Kopie Ihrer Mail wünschen, tragen Sie bitte hier Ihre E-Mail-Adresse ein: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 13.11.2023 | 09:40 Uhr