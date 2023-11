Stefan Gwildis: Show mit Profi-Taschendieb lief schief Stand: 14.11.2023 09:00 Uhr Der Soulsänger Stefan Gwildis moderierte eine Varieté-Show in Hamburg, doch bei einer Nummer drohte Ärger. ​​Erraten Sie, wie die Geschichte ausgeht? Dann machen Sie mit! Mit etwas Glück können Sie eine hochwertige Bluetooth-Box gewinnen.

Vor vielen Jahren war Stefan Gwildis Moderator einer Varieté-Show in Hamburg. Dort hat er eine ziemlich kuriose Geschichte erlebt, die er bei der NDR Kultur Promi-Panne erzählt hat. Denn Teil dieser Show war auch ein professioneller Taschendieb, der Leute aus dem Publikum auf die Bühne geholt hat, um ihnen Dinge zu stehlen:

"Er hatte so eine Hypnosetechnik drauf, wirbelte mit seinen Händen um die Köpfe der Opfer herum und nahm ihnen alles ab, vom Schlips über Armbanduhren, Ringe und Brillen bis hin zu Portemonnaies. Am Schluss gab er den Menschen immer alles zurück und fragte: 'Vermissen Sie noch etwas?' 'Nein, nein', sagten die meisten. 'Aber Ihre Brille, die wollen Sie doch wohl auch wieder mitnehmen?', fragte er manchmal noch und gab sie ihnen.



So ging das jeden Abend, bis einmal Folgendes passierte: Auch da nahm er einen Herrn restlos aus, gab ihm am Ende aber wirklich alles wieder zurück. Zum Schluss fragte er: 'Vermissen Sie noch etwas? Und der Mann antwortete: 'Ja, mein Portemonnaie, es ist nicht da. Geben Sie mir mein Geld zurück!' Und ich stand dort als Moderator und dachte: Was mache ich denn jetzt bloß?"

Wie ist das Ganze ausgegangen? Hier drei Varianten - nur eine Lösungsmöglichkeit stimmt!

a) Polizei wird gerufen

Am Ende überführt die Polizei den vermeintlichen Taschendieb-Künstler: Er hatte den Zuschauern über Jahre immer wieder Geld gestohlen.

b) Portemonnaie ist bei der Ehefrau

Die Frau des Mannes meldet sich aus dem Publikum: Er hatte das Portemonnaie bei ihr am Platz gelassen.

c) Portemonnaie bleibt verschwunden

Stefan Gwildis schafft es, den Mann zu beruhigen und die Show fortzusetzen. Später kommt es zu einem Rechtsstreit - das Portemonnaie aber bleibt für immer verschwunden.

Ihre Gewinnchance auf eine hochwertige Bluetooth-Box!

Sie haben die Antwort für das aktuelle Pannen-Rätsel? Dann schreiben Sie uns über das Formular unten auf dieser Seite! Mit etwas Glück ruft Sie Philipp Schmid am Mittwoch, 15. November, gegen 8.10 Uhr an. Haben Sie dann die richtige Antwort parat, gewinnen Sie eine hochwertige Bluetooth-Box. Wichtig: Für jeden Spieltag müssen Sie sich neu registrieren - entweder via Formular auf der aktuellen Rätsel-Seite oder in der NDR Kultur App. Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Ihre Daten Vorname: * Nachname: * Straße, Hausnummer: PLZ: Wohnort: * E-Mail: * Telefonnummer, unter der Sie gegen 8.10 Uhr erreichbar sind: * Kopie Ihrer Mail erwünscht? Wenn Sie eine Kopie Ihrer Mail wünschen, tragen Sie bitte hier Ihre E-Mail-Adresse ein: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 14.11.2023 | 09:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop