Sebastian Fitzek: Für ein Buch wäre ihm diese Story zu kurios Stand: 10.11.2023 09:00 Uhr Der Autor Sebastian Fitzek erinnert sich an einen Auftritt mit seiner Band bei einer Uni-Feier. Erraten Sie, wie die Geschichte ausgeht? Dann machen Sie mit! Mit etwas Glück können Sie eine hochwertige Bluetooth-Box gewinnen.

Sebastian Fitzek ist nicht nur Bestseller-Thriller-Autor, sondern macht auch Musik - so hat er früher Schlagzeug in einer Funk-Band gespielt. Für die NDR Kultur Promi-Panne hat er von einem Konzert an einer Uni erzählt, dass für wirklich alle Beteiligten ganz anders gelaufen ist, als erwartet:

"In der Zeit, als ich noch Musiker werden wollte, gab es eine Panne, die so kurios ist, dass ich sie nie in einem Buch schreiben könnte, weil das keiner glauben würde. Damals hatte unser Bassist ein Konzert klar gemacht bei einer Uni-Feier. Wir sollten in einem Hörsaal spielen. Und derjenige, der uns eingeladen hatte, sagte: 'Ja, super…'"

So "super" war es dann nicht. Denn bei der Absprache im Vorfeld ist etwas völlig falsch verstanden worden. Was war das Problem? Hier drei Varianten - nur eine Lösungsmöglichkeit stimmt!

a) Funk-Band statt Punk-Band

An dem Abend war eigentlich eine Punk-Band gefragt - Fitzek spielte nun aber in einer Funk-Band. Eine kleine Buchstaben-Verwechslung, die dafür gesorgt hatte, dass das Publikum voller Punk-Fans erstmal alles andere als begeistert war.

b) Viel zu laut gespielt

Der Veranstalter hatte extra betont: "Bitte nicht so laut spielen!". Die Band hatte verstanden: "Bitte richtig laut spielen!" Sie hat damit eine gediegene Feier von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern komplett gesprengt.

c) Falscher Raum

Als die Band anfangen wollte zu spielen, stellte sich heraus, dass in dem Hörsaal keine Feier, sondern eine Prüfung anstand. Fitzek und Kollegen mussten am Ende im Büro des Rektors Rede und Antwort stehen.

