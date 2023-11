Markus Becker: Panne bei der ersten Radio-Ausstrahlung Stand: 15.11.2023 09:00 Uhr Der Pianist Markus erinnert sich an den Moment, als er zum ersten Mal im Radio zu hören sein sollte - doch etwas lief schief. Erraten Sie, wie die Geschichte ausgeht? Dann machen Sie mit! Mit etwas Glück können Sie eine hochwertige Bluetooth-Box gewinnen.

Markus Becker hat sich für die NDR Kultur Promi-Panne an eine Geschichte erinnert, die schon fast 40 Jahre zurückliegt. Damals hatte er während seiner Studienzeit die große Ehre, zusammen mit anderen aus seiner Klavierklasse die sechs Bach-Partiten einzuspielen. Und zwar für eine Ausstrahlung im Radio, erzählt Becker:

"Ich durfte die erste Partita spielen, in B-Dur - die ist ganz bekannt, kennt jeder. Es war meine erste Rundfunkaufnahme und alles war sehr aufregend. Später beim Sendetermin saß ich mit meiner ganzen Familie um das Radiogerät. Dann hieß es: 'Hören Sie nun Markus Becker mit der B-Dur-Partita von Johann Sebastian Bach.' Und man hörte…"

Was hörte man? Hier drei Varianten - nur eine Lösungsmöglichkeit stimmt!

a) Aufnahme wurde zu schnell abgespielt

Das Tonband wurde im Radio viel zu schnell abgespielt. Anschließend ist zu hören, wie die Techniker offenbar per Hand versucht haben, das Band abzubremsen.

b) Sprung in der Platte

Die Aufnahme wurde von einer Schallplatte abgespielt, die leider einen Sprung hatte: Somit gab es den ersten Takt in einer Endlosschleife. Das offenbar händische Versetzen der Plattennadel sorgte dann für noch mehr akustisches Chaos.

c) Techniker eingeschlafen

Anstelle des Musikstücks war nur ein leises Schnarchen zu hören. Offenbar war der Techniker des Radiosenders im Studio eingeschlafen.

