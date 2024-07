Stand: 08.07.2024 17:36 Uhr Musical "Bethlehem" in Hannover: Schon 1.700 Sängerinnen und Sänger

Mehr als 1.700 Sängerinnen und Sänger haben sich nach Angaben der Veranstalter bereits für die Aufführung des Chormusicals "Bethlehem" in der Adventszeit in Hannover angemeldet. Die Produktion von Michael Kunze und Dieter Falk mit einem Mega-Chor, professionellen Musical-Sängern und einer Live-Band wird am 14. Dezember in der Arena auf dem Expo-Gelände gespielt. Geplant sind zwei Aufführungen um 14 und 20 Uhr. Das Musical bringt die biblische Weihnachtsgeschichte mit einer Mischung aus Gospel und klassischen Liedelementen auf die Bühne. | Sendebezug: 08.07.2024 16:40 | NDR Kultur