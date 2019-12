Stand: 20.12.2019 13:51 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Deutlich mehr Besucher in Landesmuseen

Es war ein gutes Jahr für die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen. Die sieben Standorte haben auch in diesem Jahr ihre Besucherzahlen deutlich steigern können - wie etwa auf Schloss Gottorf in Schleswig, das jüdische Museum in Rendsburg oder das Eisenkunstguss Museum in Büdelsdorf. Von Januar bis November kamen gut 466.000 Interessierte - und damit fast 10,6 Prozent mehr als 2018. Das teilte die Stiftung am Freitag bei der Jahrespressekonferenz mit.

Landesmuseen wollen Zukunftsfähig bleiben Schleswig-Holstein Magazin - 20.12.2019 19:30 Uhr Die schleswig-holsteinischen Landesmuseen haben ihre Besucherzahlen deutlich steigern können. Guido Wendt vom Stiftungsvorstand möchte das Angebot noch mehr an die Erwartungen der Besucher anpassen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weltkulturerbe Haithabu mit den meisten Besuchern

Das Jahr 2019 stand ganz im Zeichen des Weltkulturerbes Haithabu bei Schleswig: Das Wikingermuseum lockte mehr als 176.000 Besucher aus aller Welt an. Im kommenden Jahr soll es so weitergehen. Dafür hat die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen zusammen mit Touristikern an einem Konzept für die Schleiregion gearbeitet. Ein großes Highlight im kommenden Jahr ist die Eröffnung des neuen Eingangs- und Ausstellungsgebäudes im Freilichtmuseum Molfsee am 1. November - inklusive Sonderausstellung zum Thema Kalter Krieg.

Schleswig-Holsteinische Landesmuseen ziehen Bilanz NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 20.12.2019 14:00 Uhr Autor/in: Lukas Knauer Die schleswig-holsteinischen Landesmusseen verzeichnen in diesem Jahr ein Plus von 10,6 Prozent mehr Besuchern gegenüber dem Vorjahr. Von Januar bis November waren es rund 466.000 Interessierte.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Der Termin stehe fest und könne auch eingehalten werden, sagte der Vorstand der Stiftung, Claus von Carnap-Bornheim. Auf Schloss Gottorf werden ab Ende April Werke des deutschen Malers und Bildhauers Rainer Fetting zu sehen sein. Fetting hat unter anderem die berühmte Skulptur Willy Brandts in der Berliner Zentrale der SPD gefertigt.

Fast zehn Millionen vom Land

Bereits im vergangenen Jahr hatten die acht Museen ein Plus von 13,5 Prozent verzeichnet. Die Stiftung konnte das Haushaltsjahr wieder mit einer schwarzen Null abschließen. Der Gesamtetat betrug 20,6 Millionen Euro. Im kommenden Jahr steigt der Landeszuschuss um 1,1 Millionen Euro auf 9,9 Millionen Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.12.2019 | 14:00 Uhr