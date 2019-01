Stand: 16.01.2019 15:49 Uhr

Kunstfestspiele Herrenhausen mit großem Programm von Agnes Bührig

Die Regisseure Peter Sellars und Romeo Castelluci, Musik im Geiste Zappas, Werke von Muntendorf und Messiaen sowie den gesamten Shakespeare in neun Tagen - das sind einige der Höhepunkte der diesjährigen Kunstfestspiele Herrenhausen, die vom 10. bis zum 26. Mai 2019 stattfinden. Am 12. Mai steigt rund um das Festivalgelände in Hannover die große Geburtstagsparty, denn das interdisziplinäre Kunstfestival wird zehn Jahre alt. Am Mittwoch haben die Veranstalter das Programm vorgestellt.

Die Oper "Kopernikus" des kanadischen Komponisten Claude Vivier wird die Kunstfestspiele Herrenhausen 2019 eröffnen. Eine deutsche Erstaufführung eines Opernstoffes vom Ende der 1970er-Jahre, neu inszeniert von Peter Sellars und für die Kunstfestspiele besonders geeignet, findet der Leiter des Festivals, Ingo Metzmacher. Denn wie einst der Sternengucker Kopernikus sei auch Vivier ein Visionär gewesen, sagt Metzmacher. "Man sagt, dass Vivier, der sehr früh ermordet wurde, in Paris, ähnlich wie Mozart gespürt hat, dass sein Tod früh kommen würde. Das gibt der ganzen Musik einen visionären Ton, hinein in eine Zukunft, die Vivier nicht mehr erlebt hat."

Visionen als Markenzeichen

Künstlerische Visionen sind das Markenzeichen des spartenübergreifenden Festivals: In der Musiktheater-Video-Arbeit "Land" von Daniel Kötter und Hannes Seidl können sich die Besucher stundenlang auf einer Grasfläche vor einem Videofilm mit grüner Landschaft niederlassen und zur Ruhe kommen. In der Performance von Julia Mihály, die an der Musikhochschule Hannover studiert hat, können sie ihren Blick auf die 68er-Generation mithilfe von Live-Elektronik, Bewegungssensoren und Computeranimationen auffrischen.

Zappa und alle Dramen von Shakespeare

Frank Zappa wird in der Eilenriedehalle erklingen, einem von zwei neuen Spielorten der Kunstfestspiele Herrenhausen in Hannover. Vor 4.000 Zuschauern gab die Ikone des Underground hier vor 40 Jahren ein Konzert. Seine letzte Platte spielte Zappa mit dem Ensemble Modern ein, das diese Stücke nun erneut präsentiert.

Der zweite neue Ort ist das Kulturzentrum Faust, wo die britische Theatergruppe Forced Entertainment neun Tage lang alle 36 Shakespeare-Dramen spielen wird, an einem Tisch sitzend, mit Flaschen und Tassen als Figuren.

Wem das zu puristisch ist, der gehe hinaus in die Herrenhäuser Gärten und lausche Olivier Messiaens durch die Vogelwelt inspiriertem "Catalogue d'oiseaux", gespielt zu vier Tages- und Nachtzeiten vom Klaviervirtuosen Pierre-Laurent Aimard.

Große Jubiläumsparty am 12. Mai

Bunter wird es am 12. Mai auf der Party zum zehnjährigen Jubiläum der Kunstfestspiele. Das gesamte Festivalgelände verwandelt sich in eine Kulturmeile mit Installationen, Performances und Konzerten mit Künstlern wie zum Beispiel Aron Attingen, sagt Mitorganisatorin Claudia Pahl. "Attingen kommt ursprünglich aus Neuseeland, hat aber auch in Paris und London gelebt und ist eigentlich ausgebildeter Jazzpianist und ein Meister der Improvisation. Er ist - vielleicht auch ein bisschen seiner neuseeländischen Heimat geschuldet - extrem an Rhythmen interessiert. Wenn er Klavier spielt, dann betrachtet er seine Finger eher als Schlagstöcke."

Die Kunstfestspiele Herrenhausen präsentieren in ihrem Jubiläumsjahr also ein Programm, das alle Grenzbereiche der Kunst auslotet.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch unterwegs | 16.01.2019 | 16:20 Uhr