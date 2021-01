Meine Name ist Lisa Wulff, ich komme aus Hamburg und bin Bassistin, Komponistin und Sängerin. Und ich bin in der freien Szene im Jazzbereich tätig.

Die generelle Unsicherheit, die immer noch herrscht. Also, es gibt ja auch viel Hoffnung. Aber Sorge bereitet mir, dass einige Musiker nicht durchhalten, einige Kolleginnen und Kollegen. Und dass auch einige Clubs und Spielmöglichkeiten wegfallen werden und sich generell viel ändern wird, auch wenn es aufwärts geht. Aber volle Clubs, so wie das mal gang und gäbe war, und wie das ja auch schön ist und was diese Musik ausmacht, in einem vollen, stickigen Kellerclub. Das kann man sich auch dieses Jahr noch nicht vorstellen.