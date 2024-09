Stand: 08.09.2024 14:06 Uhr Künstlerin Rebecca Horn im Alter von 80 Jahren gestorben

Sie gehörte mit ihren Skulpturen, Installationen und Kurzfilmen zu den bedeutendsten Künstlerinnen ihrer Generation. Nun ist Rebecca Horn am Freitag im Alter von 80 Jahren gestorben. Dies teilte ihre Galerie Sean Kelly in New York auf Instagram mit. Seit dem Umbau zum Sitz des Bundesrates im Jahr 2000 hat sich die Künstlerin dort verewigt. Ihre Installation prägt die Wandelhalle des Bundesrats direkt vor dem Plenarsall. Geboren wurde Horn 1944 im Odenwald. Sie studierte Kunst in Hamburg und London. 1972 war sie die jüngste Teilnehmerin der Documenta in Kassel. 2019 wurde sie mit dem Großen Verdienstkreuz mit Stern der Bundesrepublik Deutschland geehrt. | Sendebezug: | 08.09.2024 14:00 | NDR Kultur