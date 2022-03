"Russischen Künstlern bleibt nichts übrig als zu fliehen" Stand: 18.03.2022 18:10 Uhr In Russland verlassen viele Künstlerinnen und Künstler aus Protest gegen Putins Krieg ihre Heimat. Thomas Ostermeier war mit der Berliner Schaubühne mehrmals in Russland. Im Interview mit NDR Kultur schätzt er die Bedrohungslage als existenziell ein. Beitrag anhören 5 Min

Seit der militärischen Invasion Russlands und dem Kriegsausbruch in der Ukraine verändert sich auch die Kultur- und Theaterlandschaft in den beiden Ländern. Kulturschaffende in der Ukraine bangen um ihr Leben, Künstler greifen zu den Waffen, um ihr Land zu verteidigen. Ein Theater in Mariupol, in dem Menschen Zuflucht gesucht hatten, wurde bombardiert. In Russland verlassen viele Künstlerinnen und Künstler aus Protest gegen Putins Krieg ihre Heimat, allen voran die Primaballerina Olga Smirnowa vom Bolschoi-Theater. Und nicht nur das: Stücke und Theaterfestivals werden abgesagt. Regisseure ziehen ihren Namen zurück. Bühnen ändern ihre Organisationsformen. Einen guten Überblick über die russische Theaterlandschaft und enge Verbindungen dorthin hat Thomas Ostermeier, Intendant der Berliner Schaubühne.

Herr Ostermeier, Sie haben viele Kontakt zu russischen Künstlern und Institutionen. Die Schaubühne hat mit Milo Raus Inszenierung "Mitleid - Die Geschichte des Maschinengewehrs" vor der Pandemie in Russland gastiert. Wie umgehen mit russischen Künstlern und Institutionen? Darüber machen sich in diesen Tagen alle Häuser im Westen Europas Gedanken. Wie ist hier ihre Haltung - auch aus ihren persönlichen Erfahrungen heraus?

Thomas Ostermeier: Für mich ist jede Künstlerin und jeder Künstler sowie jeder Theaterproduzent, Festivalmacher oder Kurator, der aus Russland geflohen ist, ein politischer Flüchtling. Der vor diesem System der massiven Unterdrückung, das jetzt gerade installiert wird, geflohen ist. Von daher würde ich gerne und dringend dazu aufrufen, den Unterschied zwischen der russischen Regierung und dem Volk in Russland, das in Unfreiheit lebt, zu machen. Wir sind gut beraten, wenn wir sie als Flüchtlinge allumfassend willkommen heißen und nicht unter den Generalverdacht des "Russisch sein" und der Allianz mit Putin stellen.

Wie haben Sie denn das bei ihrem letzten Besuchen in Moskau in Russland wahrgenommen?

Ostermeier: Ich habe in Moskau am Theater der Nationen inszeniert. Das war beim Jahreswechsel 2011/2012. Das war die Zeit der Wiederwahl von Putin. Der gab es sehr viele Proteste in Moskau: große Demonstrationen, in denen die Polizei nicht gerade zimperlich vorgegangen ist. Eines der ersten Zeichen war ganz klar die Installation des diskriminierenden homosexuellenfeindlichen Gesetzes von Putin. Zeitgleich als dieses Gesetz rauskam haben wir den "Tod in Venedig" beim Theaterfestival in Sankt Petersburg gespielt. Ich habe nach der Vorstellung die Veranstaltung der LGBTQ-Community in Russland gewidmet und am nächsten Tag gab es einen Anschlag auf das Theater. Ein Schweinekopf wurde ins Foyer gehängt. Das Foyer wurde mit Schweineblut vollgeschmiert und es wurde geschrieben: "Satanisches Festival". Die Erfahrungen waren damals schon am Rande des Erträglichen und auch am Rande des Vertretbaren. Beim letzten Ereignis wurde der ukrainische Lastwagenfahrer von unserem Bühnenbild für das Stück von Milo Rau an der Grenze zur russischen Republik festgehalten und zehn Tage im Fahrerhäuschen seines Lkws festgesetzt.

Unter welcher Begründung?

Ostermeier: Keine Begründung. Es braucht keine Begründungen. Für das, was in Moskau gerade mit den Theatern passiert, gibt es ja auch keine offizielle Begründung. Also die Feindbilder sind da relativ klar: ein dekadenter, verkommener Westen mit einer liberalen - aus Sicht der russischen Regierung dekadenten - Geisteshaltung, was unterdrückte sexuelle Minderheiten anbelangt. Und das wird in einem Topf mit der Opposition und dem Begriff der fünften Kolonne vermengt.

Es gehört momentan unglaublich viel Mut dazu, sich in Russland zu positionieren. Inwieweit sehen Sie da Künstlerinnen und Künstler in der Pflicht?

Ostermeier: Ich sehe da keinen Künstler in der Pflicht, sich zu positionieren. Ich sehe jeden Künstler und jede Künstlerin in der Pflicht, sich zu verhalten. Eine öffentliche Positionierung bedeutet im Moment, dass man mit 15 Jahren Haft bedroht ist. Und es bedeutet, dass man sich der Gefahr aussetzt, dass der Arbeitszusammenhang, in dem man steht und damit die soziale Existenz vieler Mitarbeiter*innen, zerstört wird. Wenn ich sage verhalten, dann meine ich genau das, was der Großteil der mit mir befreundeten Künstlern im Moment macht: Nämlich zu fliehen. Es ist nicht sehr schön, weil man ja auch denken könnte, die könnten was dagegen tun. Aber ich glaube, im Moment ist die Bedrohungslage so existentiell für kritische Künstler*innen, Journalist*innen und auch Wissenschaftler*innen, dass einem gar nichts anderes übrigbleibt als zu fliehen.

Das Gespräch führte Eva Schramm.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch unterwegs | 18.03.2022 | 17:20 Uhr