Stand: 19.01.2025 13:45 Uhr John Neumeier will Heimatland USA vorerst meiden

Choreograf John Neumeier will sein Heimatland USA nach der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten vorerst meiden. "Es ist ein Schock! Ich kann es nicht begreifen, dass Trump gewählt wurde. Meine Freunde und mein Umfeld sind absolut gegen seine Wahl", sagte Neumeier. Er verstehe nicht, was die Menschen von Trump erwarteten. Neumeier will nun zunächst abwarten, wie es weitergeht. Viele Künstlerinnen und Künstler in den USA befänden sich in einer Schockstarre und schwiegen. Es sei nun notwendig, sich neue Energie zu holen. | Sendebezug: 19.01.2025 13:45 | NDR Kultur