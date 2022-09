Stand: 27.09.2022 12:38 Uhr Jan Faktor erhält Raabe-Literaturpreis

Der Schriftsteller Jan Faktor erhält in diesem Jahr den mit 30.000 Euro dotierten Wilhelm-Raabe-Literaturpreis. Die Stadt Braunschweig und der Deutschlandfunk zeichnen den 70-Jährigen für sein Buch "Trottel" aus, das in diesem Jahr bei Kiepenheuer und Witsch erschienen ist. "Jan Faktor bringt das traditionelle Genre des Schelmenromans zum Explodieren", begründete die Jury ihre Entscheidung. Der Preis soll am 6. November verliehen werden. | 27.09.2022 12:20 NDR Kultur