Stand: 30.05.2022 14:38 Uhr Iranisches Kultusministerium kritisiert Film nach Cannes-Festspielen

Nach den Filmfestspielen in Cannes hat das Kultusministerium in Teheran den Film "Holy Spider" des iranischen Regisseurs Ali Abbasi scharf kritisiert. Dieser wertlose Film reflektiere "ein verzerrtes Bild der iranischen Gesellschaft" und sei "eine Beleidigung der Schiiten und ihres Glaubens". In der Kritik stand auch Zar Amir Ebrahimi, die als erste Iranerin für "Holy Spider" als beste Schauspielerin ausgezeichnet wurde. "Holy Spider" erzählt die Geschichte eines Serienmörders, der in der Pilgerstadt Maschhad im Nordostiran 16 Prostituierte tötete und schließlich nach seiner Verhaftung hingerichtet wurde.