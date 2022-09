Stand: 17.09.2022 08:07 Uhr Hollywood-Schauspieler Henry Silva verstorben

Schauspieler Henry Silva ist im Alter von 95 Jahren im kalifornischen Woodland Hills gestorben. Vor der Kamera mimte der gebürtige New Yorker vor allem den Bösewicht. Seit den 1950er-Jahren wirkte der Schauspieler in mehr als 100 Filmen mit. So drehte er mit Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. und Dean Martin die Komödie "Frankie und seine Spießgesellen", später spielte er in Filmen wie "Die siegreichen Drei" oder "Ocean's Eleven".