Stand: 14.06.2022 14:07 Uhr Hannovers Museen laden zum nächtlichen Entdecken ein

Hannovers Museen öffnen an diesem Sonnabend wieder bis Mitternacht ihre Türen für Besucherinnen und Besucher. An der "Nacht der Museen" beteiligen sich nach Angaben der Veranstalter 18 große und kleinere Häuser. Neu dabei ist das 2021 gegründete "Zeitzentrum Zivilcourage". Es präsentiert einen Poetry Slam und die Ausstellung "Hos geldeniz" ("Willkommen") über türkischstämmige Menschen aus Hannover. Im Sprengel Museum, im Wilhelm Busch Museum, im Landesmuseum oder im Schloss Herrenhausen können die Besucher durch aktuelle Ausstellungen flanieren oder an Führungen teilnehmen. Alle Ausstellungsorte sind ab 18 Uhr geöffnet.