Stand: 30.04.2024 11:27 Uhr Günter Grass-Haus lädt zum Poetry-Slam ein

Am Freitag, 31. Mai, lädt das Günter Grass-Haus in Zusammenarbeit mit Slam A Rama ab 19 Uhr in seinen Garten zum "Poetry Slam" ein. Begleitend zur aktuellen Ausstellung "GRASS TANZBAR" treten namhafte Poet:innen der deutschen Poetry Slam Szene mit Texten zum Thema Tanz und Bewegung sowie Poetry aus ihrem eigenen Repertoire ins Wortgefecht. Mit dabei sind Sebastian 23, Annalisa Tuczek, Sandra Da Vina, Stef und Arielle Cottingham. Die Moderation übernimmt MC Tilo Strauss. Außerdem hat die Ausstellung "GRASS TANZBAR" für die Teilnehmer:innen geöffnet.

| Sendebezug: | 30.04.2024 11:30 | NDR 2