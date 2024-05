Sportfreunde Stiller: Wohnzimmerkonzert in St. Peter-Ording Stand: 21.05.2024 12:01 Uhr 2006 lieferten die Sportfreunde Stiller den Song zur FIFA Fußball WM. Pünktlich zur "Heim-EM" melden sie sich nach sechs Jahren Funkstille wieder zurück. Am Wochenende spielten sie ein Konzert in einem Hotel in St. Peter-Ording.

von Christiane von Possel

Sie hätten auch eine große Halle gefüllt, aber sie wollten den engen Kontakt zu den 350 Fans in St. Peter-Ording. Die drei Bandmitglieder hätten auch Geld verdienen können, haben sie aber nicht, denn heute spenden sie und spielen für einen guten Zweck. "Ich finde es wichtig, dass man sich als Band, als Künstler oder auch als Mensch auch politisch äußert", sagt Bassist Rüdiger Linhof. "Wir spielen heut bei 'Laut gegen Nazis' und für mich ist es weniger ein Kampf gegen Rechts, sondern es geht halt darum, dass sich Demokraten wieder behaupten und sich wieder stärker aufstellen und wieder Flagge zeigen - wofür sie stehen und was sie wollen."

Nach langer Pause wieder zurück auf der Bühne

Sechs Jahre haben die Fans nichts von ihnen gehört, die Band hatte eine Krise: zwischenmenschlich und kreativ. "Es war einfach krass", erzählt Frontmann Peter Brugger. "Trotz dieser langen Zeit der Funkstille war von Null auf Hundert dieses Sportfreunde-Gefühl beim Spielen wieder da." Rüdiger Linhof grätscht dazwischen und findet: "Na ja, es hat schon zwei Refrains gedauert."

Peter Brugger stimmt ihm zu: "Ja, wir konnten es nicht gleich spielen und wir mussten tatsächlich nach den Akkorden googeln, aber als wir dann gespielt haben und es laut war, da war halt dieses Sportfreunde-Gefühl da. Das war der erste Funke der da wieder da war und dann haben wir uns auch wieder vorsichtig angenähert, um rauszufinden wie ist jeder gerade so drauf. Aber dann kam auch sehr schnell wieder Bock auf, kreativ zu werden." Die Tour der Sportfreunde Stiller geht weiter und am 2. Juni machen sie nochmal Halt in Schleswig-Holstein, in Niendorf an der Ostsee.

