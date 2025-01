Stand: 28.01.2025 13:17 Uhr Greifswald: Lichtkunstfestival soll Caspar David Friedrich ehren

Mit dem Lichtkunstfestival "Shining Light from Greifswald" soll vom 13. Februar bis zum 2. März in Greifswald der Maler Caspar David Friedrich geehrt werden. Dies sei der letzte Höhepunkt zum Friedrich-Jubiläum, das im vergangenen Jahr anlässlich des 250. Geburtstages von Caspar David Friedrich gefeiert wurde, wie das Jubiläumsbüro am Dienstag mitteilte. Der Maler der Romantik werde "mit der Präsentation von acht atemberaubenden Lichtkunstwerken geehrt", hieß es. Ausgerichtet wird das Festival von der Stadt Greifswald in Zusammenarbeit mit der Light Art Collection Amsterdam. | Sendebezug: 18.01.2025 12:30 | NDR Kultur