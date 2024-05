Stand: 10.05.2024 08:52 Uhr Fachkräftemangel an Musikschulen in MV

An den Musikschulen in Mecklenburg-Vorpommern herrscht enormer Fachkräftemangel. Der Bedarf kann kaum gedeckt werden, was zu monatelangen Wartezeiten für einen Platz führt. "Der Fachkräftemangel nimmt seit Jahren zu, vielen öffentlichen Musikschulen fällt es zunehmend schwer, Stellen nachzubesetzen", sagte Wolfgang Spitz, der Vorsitzende des Landesverbandes der Musikschulen in MV. Der Grund dafür sei die vergleichsweise niedrige Bezahlung. Lehrer*innen im öffentlichen Schuldienst verdienten brutto ein Drittel mehr als Lehrkräfte an Musikschulen, so Spitz. Erfreulich sei aber gleichzeitig die Vielzahl der Anmeldungen. | Sendebezug: | 10.05.2024 08:50 | NDR Kultur