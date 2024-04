Stand: 09.04.2024 18:56 Uhr Erste große Schau mit Werken von Paula Modersohn-Becker in den USA

Die deutsche Künstlerin Paula Modersohn-Becker wird in den USA erstmals mit einer großen Ausstellung geehrt. Die Schau "Paula Modersohn-Becker: Ich bin Ich / I Am Me" soll am 6. Juni in der Neuen Galerie in New York eröffnen, wie das Museum am Central Park in Manhattan mitteilte. Die Gemälde und Zeichnungen der Ausstellung sollen dann bis zum 9. September zu sehen sein. Bislang seien in den USA Werke der in Dresden geborenen und in Worpswede gestorbenen Modersohn-Becker, die zu den bedeutendsten Vertreterinnen des Expressionismus gezählt wird, nur in Sammelausstellungen gezeigt worden. | Sendebezug: | 08.04.2024 19:00 | NDR 1 Niedersachsen