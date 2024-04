Stand: 30.04.2024 11:23 Uhr ESC-Finale: Ina Müller verkündet Punkte der deutschen Jury

"12 points of the German Jury go to ..." - diesen Satz wird im ESC-Finale 2024 Sängerin, Moderatorin und Autorin Ina Müller sagen und damit live in der größten Musikshow der Welt die zwölf Punkte der deutschen Jury verkünden. Das Erste, die ARD Mediathek, eurovision.de und die ARD Audiothek übertragen das Finale aus Malmö am Sonnabend, 11. Mai, ab 21.00 Uhr. Deutschland wird in der Show durch ISAAK mit seinem Song "Always on the run" vertreten. Ina Müller wird die ehrenvolle Aufgabe, die sogenannte "Spokesperson" für ihr Land zu sein, bereits zum zweiten Mal zuteil. Von 2015 bis 2022 hatte Barbara Schöneberger die Jurypunkte aus Hamburg verkündet. | Sendebezug: | 30.04.2024 11:30 | NDR Kultur